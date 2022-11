Al igual que muchos clubes de la Liga MX, Pumas se encuentra en plena preparación para llevar adelante la próxima pretemporada de cara al Clausura 2023. Por otro lado, quien habló en el Azul y Oro fue Rafa Puente Jr quien hizo una fuerte promesa a toda la afición Universitaria de cara al próximo torneo.

El objetivo del conjunto del Pedregal es cambiar la pésima imagen que dieron en el Apertura 2022 luego de no haber podido alcanzar el repechaje a la Fiesta Grande. No hay que olvidarse que el fracasa fue muy fuerte debido a que para este torneo se invirtió jugadores de nivel para darle la experiencia que, según Andrés Lillini, le faltaba a sus jugadores.

Finalmente, el argentino salió eyectado del banquillo, mientras que a este arribó Rafael Puente Jr, quien tiene la dura tarea de dar resultados en menos de seis meses. Debido a esto, el entrenador de Pumas comentó que no siente la presión y le prometió a la afición Azul y Oro que va a dejar todo sacar lo mejor de Pumas.

“Lejos de presionarme me ocupo en ser mejor todos los días, en tratar de siempre estar a la altura de lo que demanda esta institución y con la firme encomienda de irme a dormir con la paz de que lo entregué todo. En el fútbol y en la vida hay mil cosas que yo no puedo ni podré controlar nunca, pero lo que esté en mis manos, lo que esté a mi alcance voy a tratar de controlarlo, la mejor forma de poderlo controlar es con base en ese incesante trabajo, siempre con la apertura a la autocrítica, hablé ya, y repito lo trascendental que es estar asesorado por un tipo de amplia experiencia y gran capacidad como lo es Miguel Mejía Barón”, declaró a Marca Claro.

Y agregó: “Ese, es uno de los privilegios, independientemente de lo que implica portar esta camiseta a la que siempre le he profesado un gran cariño. Tener el privilegio de tener muy cercano y como principal asesor, si bien no funge como alguien del cuerpo técnico, sobre esa línea el margen de error se disminuye. Después, siempre hay variables que no podré controlar, pero en las que yo puedo controlar estaré, estoy seguro, a la altura porque me entregaré en cuerpo y alma, día y noche, siempre, para estar acorde a las expectativas que demanda esta gran institución”.