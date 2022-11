Pumas se encuentra en plena reconstrucción luego de la llegada de Rafael Puente Jr, quien ya se encuentra en preparación de cara al próximo torneo. Por otra parte, la llegada del actual entrenador de los Universitarios generó muchas críticas, por lo que el timonel del Azul y Oro salió al cruce.

La forma en la que histórico club de la Liga MX terminó el Apertura 2022 llevó a un cambio en la dirección técnica debido a que Andrés Lillini no pudo dirigir a un plantel que en esta ocasión tuvo una gran inversión. Ante esto, no fue casualidad la salida del entrenador argentino.

Por otra parte, la manera en la que llegó Rafa Puente Jr generó muchísima polémica y críticas por parte exjugadores de Pumas. Debido a esto, en diálogos con Fox Sports, el entrenador del Azul y Oro respondió a todos los detractores que surgieron en las últimas semanas.

"He estado y estaré convencido que no hay nada más digno que pedir trabajo. Muchas veces las puertas no se deben tocar, se deben de tumbar a golpes", expresó el entrenador Universitario. Y agregó: “Con base en la iniciativa que siempre me ha distinguido, me pronuncié con la idea de ser escuchado. De poder compartir lo que soy, lo que he aprendido, lo que me he equivocado y lo que me ha hecho madurar".

Por último, el timonel le agradeció a la directiva por haberle dado una oportunidad para dirigir el club en el que triunfó. "Agradeceré eternamente a la directiva que haya accedido a escucharme. Imagínate lo bendecido que soy de haber asistido a un histórico como Ricardo Ferretti. Ahora tengo la opción de ser entrenador con la mentoría y asesoría de Miguel Mejía Barón. Tendría que ser muy tonto y soberbio si no puedo absorber el conocimiento que me puedan dar estos dos personajes", finalizó Rafa Puente Jr.