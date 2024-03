Pumas se prepara para enfrentar este domingo a Toluca por la jornada 12 de la Liga MX. Es un duelo fundamental para los Auriazules en su intención de cortar la mala racha de resultados.

Además, Pumas buscará conseguir su primera victoria como visitante en el Clausura 2024. Sin embargo, el equipo de Gustavo Lema aún no olvida lo sucedido el fin de semana pasado ante Xolos y Julio González se refirió sobre ese juego y la polémica que se generó por los tres penales concedidos por el VAR.

Julio González habló sobre el polémico Pumas vs. Xolos y el VAR

El portero de Pumas, y también recientemente convocado a la Selección Mexicana, apareció en la conferencia de prensa previa al duelo ante Toluca para contestar las preguntas de la prensa. Y en una de ellas habló sobre lo sucedido el domingo pasado frente a Xolos y la polémica con el VAR.

“El arbitraje siempre busca hacer su mejor trabajo. Creo que los penales que nos pitan, los dos primeros sí son; el mío es de interpretación. A nosotros no nos compete opinar de los árbitros. Creo que en el VAR muchas veces se pierde la dimensión de la jugada. No me gusta opinar de esa parte”, dijo Julio González.

Julio González habló sobre Toluca en la previa al partido

Para terminar, Julio González se expresó acerca del juego que se le avecina a Pumas ante Toluca: “Toluca de local se hace muy fuerte, pero creo que somos de los equipos que no se quieren enfrentar, hemos hecho grandes partidos frente a ellos. Esperemos que sean los primeros puntos de visitante”, cerró el portero.

Pumas visitará La Bombonera este domingo a las 19:00hs. Los Auriazules acumulan tres juegos sin ganar en la Liga MX y necesitan obtener un triunfo para seguir luchando por ingresar a la Liguilla.