Pumas UNAM se vio sorprendido por el retiro del futbol de uno de los jugadores de sus fuerzas básicas. Se trata del portero Emiliano Karam, quien explicó los motivos de su alejamiento de la actividad con un extenso descargo en redes sociales el cual no estuvo exento de críticas a la institución felina.

El joven de 19 años, quien comenzó a practicar futbol en América, señaló que en el Club Universidad lo trataron de “fresa” y le dijeron que “no tenía la necesidad de jugar futbol” por su situación socioeconómica.

“La vida me dio una segunda oportunidad llamada Pumas, donde pude conocer la verdadera cara del futbol en México, en donde no te dan oportunidades por tu ‘situación socioeconómica’, me llamaron FRESA, me dijeron que no tenía la necesidad de jugar futbol y otras cosas que ya sabemos que pasan dentro de un club, que incluso salen en los periódicos pero todos hacen que no pasa nada”, escribió.

Posteriormente, luego de agregar que tomó dicha decisión en conjunto con su familia, complementó: “Me encontré con mucha gente muy buena y que siempre hizo todo lo que estaba en sus manos para ayudarme, pero me encontré con mucha más gente mala que por razones que solo ellos saben me metieron el pie haciéndome creer que no valía nada. Pero en fin, estoy agradecido porque hasta de esa pude aprender algo”.

El caso de Emiliano Freyfeld

La baja de Emiliano Karam no es la única que han sufrido las fuerzas básicas de Pumas UNAM este año. Sin ir más lejos, hace tan solo algunas semanas quien se despidió de los conjuntos juveniles felinos fue Emiliano Freyfeld, aunque en su caso se mostró agradecido con la institución.

“Gracias por todo Pumas, dejé hasta la última gota de sudor y el corazón por tu playera. Dentro del campo te representé siempre con orgullo y con el corazón por delante como mereces ser tratado por tu gente y afición. Te llevaré por siempre en mi corazón, hasta pronto”, había escrito el defensa central de 20 años que posteriormente se transformó en futbolista de Toluca.