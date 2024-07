Luego de jugar dos temporadas con Pumas UNAM, Eduardo Salvio y el club decidieron romper relaciones y el futbolista no renovó el contrato que se le terminaba el 30 de junio.

Después de su salida de los Felinos, el delantero decidió regresar a la Argentina y firmó un contrato con Lanús, el equipo que lo vio nacer y donde debutó en Primera División en 2008.

Tanto los aficionados de Lanús como el propio Toto Salvio se mostraron ilusionados con el regreso del futbolista, 14 años después de la última vez que jugó un partido con la institución ya que en 2010 fue vendido al Atlético de Madrid.

La mala noticia que recibió Toto Salvio en su regreso a Argentina tras su salida de Pumas UNAM

El pasado 1 de julio el Granate anunció en sus redes sociales la vuelta de Toto Salvio. Sin embargo, este lunes el club tuvo que comunicar que el ex Pumas sufrió una lesión en un entrenamiento.

Eduardo Salvio en su regreso a Lanús (Fuente: @clublanus)

“A raíz de un golpe con Julio Soler durante un entrenamiento, Eduardo Salvio sufrió una fisura del hueso cuboides del pie derecho“, comunicó Lanús sobre la lesión que padeció Toto Salvio.

El club argentino no dio más detalles acerca de lo sucedido y no se sabe cuánto tiempo estará de baja el delantero. El primer partido oficial de Lanús será el próximo domingo 21 de julio, cuando se enfrente a River Plate y está por verse si podrá contar con el ex Pumas.