Pumas UNAM es uno de los equipos más importantes de la Liga MX, con una gran cantidad de aficionados. Cada vez que juega en su casa, el Estadio Olímpico Universitario, los fanáticos se hacen sentir animando al equipo los 90 minutos.

A su vez, los encuentros en condición de visitantes cuentan con una buena cantidad de aficionados “Felinos” que acompañan al equipo. Entre todos sus simpatizantes, el conjunto “Universitario” tiene un grupo conocido como “La Rebel”, que son quiénes se encargan de comandar la animación durante el partido.

Estos fanáticos son los líderes de la afición de Pumas y a su vez, son los que inician cada porra que cantan todos los aficionados. Cuentan con un gran repertorio de canciones que se escuchan en cada juego que disputan los “Auriazules”.

Las letras de las canciones de La Rebel

“La Rebel” es una de las hinchadas más populares y numerosas de la Liga MX, y cuenta con porras emblemáticas como “Cómo no te voy a querer”, “Dale Azul y Oro” y “Pumas de mi vida eres la alegría de mi corazón”.

“Cómo no te voy a querer”

¿Como no te voy a querer?

¿Como no te voy a querer?

Si mi corazón azul es y mi piel dorada

Siempre te querré

“Dale Azul y Oro”

Dale dale oh

Dale Azul y Oro

Dale dale oh

Dale Azul y Oro

Dale dale Pumas campeón

Dale Pumas Campeón

Dale dale oh

“Pumas de mi vida eres la alegría de mi corazón”

Pumas, Pumas de mi vida

Eres la alegría de mi corazón,

Sabes todo lo que siento

Lo llevo aquí adentro

De mi corazón

“Yo te sigo a todas partes”

Dale dale dale Pumas vamos a ganar

Que esta barra no te deja de apoyar

Yo te sigo a todas partes a donde vas

Cada día te quiero mas

“Somos La Rebel”

Somos La Rebel

Somos La Rebel

Somos La Rebel la barra mas papular

Somos La Rebel

Somos La Rebel

Somos La Rebel la barra mas popular

Que se mueve para allá

Que se mueve para acá

Que se mueve para allá

Que se mueve para acá