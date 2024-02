Buenas noticias van apareciendo por Ciudad Universitaria. Rogelio Funes Mori volvió a los entrenamientos de Pumas UNAM y todos se ilusionan con verlo nuevamente dentro del campo de juego. La gran incógnita es si podrá estar en el duelo de la Jornada 10 del Clausura 2024 contra su ex equipo.

Por primera vez desde se lesión, Funes Mori trabajó a la par de sus compañeros y si bien está en óptimas condiciones desde lo físico, desde el cuerpo técnico de Pumas creen que aún no lo está desde lo futbolístico. Por eso el delantero argentino no estará en el Gigante de Acero el próximo domingo.

¿Cuándo se dará el regreso de Funes Mori en Pumas?

Desde su lesión en la Jornada 2 del Clausura 2024, Rogelio Funes Mori no había tenido contacto con el balón. En el entrenamiento de este jueves se lo vio muy activo y no mostró ningún signo de alarma, pero pese a eso, Gustavo Lema tendría decidido no llevarlo a Monterrey.

Desde el cuerpo técnico de Pumas quieren que el futbolista siga teniendo entrenamientos con el balón y aprovechar su recuperación para ponerse a tono. La fecha estimada para el regreso de Rogelio Funes Mori sería la Jornada 11 contra Xolos Tijuana en CU.

Encuesta ¿Crees que Funes Mori ayudará a Pumas UNAM a consagrarse en la Liga MX? ¿Crees que Funes Mori ayudará a Pumas UNAM a consagrarse en la Liga MX? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué lesión le tocó afrontar a Funes Mori?

En el duelo contra Atlético San Luis, que terminó en derrota para Pumas UNAM, Rogelio Funes Mori sufrió una extraña lesión o al menos poco común en el futbol. El delantero argentino se fracturó dos arcos costales y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Luego de varias semanas fuera del campo de juego, el goleador ya está de regreso y será un gran refuerzo para Pumas. Pese a que Memo Martínez lo suplanta de gran manera, la fortaleza de Funes Mori siempre es alerta para los rivales.