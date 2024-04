Eduardo “Toto” Salvio llegó en julio de 2022 a Pumas y, con el paso del tiempo, el argentino se fue convirtiendo en un referente de los Felinos, al punto de ser uno de los capitanes del equipo.

Actualmente Pumas no se encuentra en un buen momento y no gana hace cinco partidos en la Liga MX y, por si fuera poco, Toto Salvio coqueteó públicamente en las últimas horas con otro club.

Toto Salvio coqueteó con un gigante del continente y abrió la puerta a su salida de Pumas

El delantero argentino habló este miércoles con TyC Sports en Argentina y manifestó su deseo de volver a Boca Juniors: “Veo los partidos en La Bombonera y me dan unas ganas de estar ahí… se viene el estadio abajo“, comentó en primera medida Toto Salvio.

“A Boca nunca le cerraría las puertas. Creí que era el momento de irme por lo que había vivido y estar más tranquilo, pero no quiere decir que se me hayan ido las ganas de estar ahí. Hoy estoy bien en Pumas. Pero Boca es Boca y no hay nada así”, manifestó Toto Salvio en relación a su deseo de regresar a Boca.

“Lo dije en una entrevista, extraño mucho Boca. Fue un privilegio jugar ahí, es de las mejores cosas que me pasaron en la vida”, concluyó uno de los referentes de Pumas.

En cuanto a lo contractual, el vínculo de Toto Salvio con Pumas finaliza en junio de este año, por lo que dentro de poco el argentino quedará libre de los Felinos si es que no existe una renovación.