La Copa del Mundo cada vez está más cerca, y distintos exfutbolistas y expertos empiezan a dar sus opiniones de cómo será el torneo y lo que depara para los 32 combinados que participarán en el torneo a realizarse en Qatar desde noviembre.

Uno de los exjugadores más emblemáticos para Argentina es Mario Alberto Kempes, delantero que se llevó el torneo en 1978 y que actualmente funge como analista en la cadena ESPN. El Matador charló con El Clarín, analizando el grupo de su selección y dejando un análisis que podría no gustar en el Tri.

“Al equipo de Arabia Saudita, no lo conozco. A México lo he estado viendo y es muy irregular. Y Polonia hace mucho que no juega”, aseguró el exfutbolista de 67 años, que frecuentemente aparece en la televisión para hablar sobre el combinado de Gerardo Martino.

Para nadie es un secreto que Argentina es el máximo favorito para llevarse el sector. En el papel, México y Polonia pelearán por el segundo puesto, siendo una incógnita el nivel de Arabia Saudita, que teóricamente es el más débil del Grupo C.

LA PREPARACIÓN SERÁ MUY IMPORTANTE

En los próximos meses, el combinado nacional se medirá en partidos de preparación ante Guatemala (27 de abril), Nigeria (28 de mayo), Uruguay (1 de junio), Ecuador (5 de junio) y Paraguay (31 de agosto). Importante señalar que tres de esos rivales son sudamericanos, probablemente buscando un estilo para contrarrestar a la Albiceleste.