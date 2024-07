Edwin Cardona habló de Johan Rojas tras su gol ante Querétaro: "Le va a aportar mucho a Rayados"

Las declaraciones del ex jugador de Monterrey sobre su compatriota.

Johan Rojas convirtió su primer gol con Rayados el sábado pasado, en lo que fue el triunfo de Monterrey ante Querétaro por 2-1 en el Gigante de Acero. Con esta victoria, la Pandilla quedó 4° en la tabla con 9 puntos.

El colombiano es uno de los refuerzos del equipo en este mercado de fichajes. Desconocido para la gran mayoría, Johan Rojas llegó con perfil bajo pero rápidamente se ganó la confianza de Fernando Ortiz y ya anotó su primer gol con Monterrey.

Luego de la buena actuación de Johan Rojas, Edwin Cardona, ex futbolista de Rayados, habló públicamente de lo que espera de su compatriota e incluso reconoció haberle dado consejos.

Edwin Cardona habló de Johan Rojas

“Yo lo enfrenté hace como un año y nos dio un baile. No lo conocía, no lo tenía muy identificado, volví después de tanto tiempo al futbol colombiano y ese día se mandó un partidazo. Le dije que jugara serio porque al final vi lo que podía ser como jugador… Le va a aportar mucho a Rayados”, expresó Edwin Cardona en entrevista con ONCE Diario.

Asimismo, el ex jugador de la Pandilla habló de los consejos que le dio a Johan Rojas antes de arribar a Monterrey: “Lo único que le dije es que disfrutara y no dejara de hacerlo, que iba a llegar a un equipo maravilloso y una gran ciudad. A veces a la gente no le cae bien el ser alegre en la cancha, él es así. Pero tiene que saber la responsabilidad que hay en Monterrey, pues es un club que exige mucho por su grandeza y le dará bastante por la calidad de jugador que es”.

Edwin Cardona sobre Rayados

Por otra parte, Edwin Cardona habló también de lo que significa para él el club: “La gente se portó muy bien conmigo en Rayados, conocí a muchas personas lindas, es una gran ciudad. Inclusive como familia pensamos en radicar allá… Estoy súper agradecido con Salvador (Luis Miguel), tengo una gran amistad con él, es un amigo que me dejó el futbol. Ojalá se me dé la oportunidad de volver, no sé si como jugador, entrenador o como aficionado“.

“Estuvimos en una época donde perdimos una Final y la gente lo recuerda a uno por el gran trabajo que hicimos. Fueron momentos duros, no nos consagramos campeones, pero pudimos llevar al club a una definición, la primera en el Gigante. No es pasar, es dejar la huella y es algo bonito que hice”, concluyó el colombiano.