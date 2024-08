Johan Rojas es uno de los refuerzos de Rayados en este mercado de fichajes. El colombiano aún se está adaptando a la ciudad y a las exigencias que demanda Monterrey como equipo.

El futbolista de 21 años ya disputó cinco partidos y además ya pudo conseguir su primer gol con la playera de la Pandilla, en lo que fue el triunfo por 2-1 ante Querétaro en la jornada 4 del Apertura 2024.

ver también El antecedente que ilusiona a Martín Demichelis tras su debut con empate en Rayados

No obstante, Rayados jugó el sábado pasado ante Xolos y, en dicho partido, Johan Rojas falló una ocasión muy clara cuando Monterrey ganaba 2-1. Esa situación prácticamente le habría asegurado la victoria a la Pandilla, pero luego ocurrió lo que ya se sabe: Tijuana igualó el encuentro sobre el final.

La confesión de Johan Rojas por su fallo ante Xolos

Debido a este fallo y al posterior empate de Xolos, Johan Rojas habló públicamente este lunes e hizo una confesión: “Salí llorando del estadio porque quiero ganar y dar mi 100% al equipo“.

Martín Demichelis consoló a Johan Rojas tras el empate con Xolos (JAM Media)

“Es algo que pocos saben y me duele en el alma no haber podido marcar una opción tan clara. Por suerte luego mis compañeros me apoyaron”, añadió el colombiano sobre lo sucedido.

Publicidad

Publicidad

“Todos los partidos salimos a hacer las cosas bien y a intentar marcar. Dios me tiene guardado algo hermoso y me pone pruebas duras. Dios me tiene algo guardado para los partidos decisivos“, concluyó Johan Rojas.