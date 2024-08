El nuevo futbolista de Rayados reveló cuál es su prioridad y la afición no se mostró del todo contenta.

Mientras el cierre del mercado se avecina, Rayados obtuvo un nuevo fichaje para Martín Demichelis: el de Fidel Ambriz. El joven llega procedente desde León como una de las grandes apuestas de Monterrey para la actual temporada como así también para los próximos años.

El joven mediocentro de 21 años ya ha estado en el radar de algunos clubes europeos, e incluso su salto al viejo continente estuvo cerca de darse. Sin embargo, finalmente su destino estuvo en Monterrey, club en el que continuará desarrollando todo su talento y exprimiendo al máximo su potencial.

Pero a pesar de su reciente llegada a Rayados, el joven futbolista mexicano está pensando a futuro, y tiene un objetivo muy claro: llegar a Europa. Tal es así que no dudó en su llegada a su nuevo club y dejó clara su prioridad en frente de los medios.

Fidel Ambriz, fichaje de Rayados, sueña con Europa

“El poder jugar en un equipo como Rayados con su gente, su afición, y que siempre pelea liguillas y campeonatos, me emociona mucho. La vitrina de poder jugar aquí y jugar el Mundial de Clubes con Rayados que va a ser muy bonito”, expresó Ambriz en primer lugar en dialogo con los medios de comunicación.

A continuación, el joven expresó su deseo de llegar al viejo continente: “Mi objetivo es Europa y lo sido diciendo. Esa siempre va a ser mi prioridad. Tengo 21 años, no creo que se me vaya el tren si me vengo aquí uno o dos años, los que tengamos que estar. Primero tengo que ganarme un lugar aquí”.

¿Cuánto pagó Rayados por Fidel Ambriz?

Para poder fichar a la joven promesa de León, la directiva de Rayados tuvo que poner sobre la mesa aproximadamente 6 millones de dólares. Por tal motivo, se trata de un traspaso millonario para la Liga MX.

