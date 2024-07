El lateral de Rayados no se quedó callado ante un usuario que lo criticó en X (ex Twitter).

Gerardo Arteaga se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de Rayados en el pasado Clausura. A pesar de haber desembarcado en Nuevo León a comienzos de este 2024, el lateral izquierdo no tardó en demostrar su buen nivel en el certamen local, hecho que le valió la convocatoria con la Selección Mexicana para disputar la Copa América 2024.

Si bien en el último tiempo es común ver que muchos jugadores con posibilidad de dar el salto deportivo hacia Europa deciden quedarse en México, el caso de Arteaga llamó la atención puesto que decidió regresar desde el Viejo Continente. Allí se desempeñó durante tres años y medios en el Genk de Bélgica.

Sin embargo, algunos aprovecharon esta situación para criticar al jugador de 25 años. Uno de ellos fue un usuario de X (ex Twitter) quien comparó al tapatío con su ex compañero colombiano Daniel Muñoz, el cual emigró al Crystal Palace de la Premier League.

Gerardo Arteaga regresó a México tras tres años y medio en el futbol de Bélgica. (Imago)

Al respecto, el internauta posteó una foto de ambos y afirmó: “El colombiano Daniel Muñoz y el mexicano Gerardo Arteaga, ambos defensas laterales, ficharon por el Genk en la temporada 2020-2021. Hoy uno juega en la Premier League y el otro regresó al cobijo de su país”.

¿Qué dijo Gerardo Arteaga sobre su regreso a la Liga MX?

Lejos de ignorar este mensaje, el surgido en Santos Laguna acusó recibo y, en la misma red social, explicó los motivos por los cuales debió volver al futbol que lo vio nacer profesionalmente.

La respuesta de Gerardo Arteaga. (Captura de pantalla)

Al respecto, respondió: “No dependió de mí, opciones siempre tuve, que no me hayan querido vender no fue mi culpa. Cuando no renové lo único que me quedaba era volver. Estoy tranquilo porque no quedó en mí y lo sé”.

Los números de Gerardo Arteaga en el futbol europeo

Gerardo Arteaga disputó 132 partidos con la playera de Genk. Allí logró anotar cinco goles, brindó once asistencias y se consagró campeón de la Copa de Bélgica 2021.

