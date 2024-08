El mercado continúa dejando novedades, como así también múltiples rumores. En ese sentido, el nombre de Germán Berterame ha dado mucho de qué hablar en Rayados como consecuencia de las vinculaciones con una posible salida rumbo a la MLS. Sin embargo, el propio futbolista se encargó de aclarar su futuro.

La llegada de Martín Demichelis promete darle un nuevo aire a Monterrey. Es por eso que el optimismo es grande, y tanto los jugadores como la afición esperan que el equipo pueda conseguir resultados positivos en el corto plazo. Y en el mientras tanto, la directiva y cuerpo técnico trabajan en el armado de la plantilla.

Tal es así que se espera que pueda haber llegadas en los próximos días. No obstante, las puertas también están abiertas a eventuales salidas. Y justamente, Berterame ha sido vinculado recientemente con una posible partida rumbo a Estados Unidos.

Germán Berterame pone fin a los rumores sobre su salida

Este miércoles, el delantero habló con la prensa y negó estar pensando en salir de Rayados. “Eso es lo que ustedes leen. Yo estoy enfocado en Rayados y lo que será con Demichelis. Lo demás, yo no miro mucho las redes, así que estoy enfocado en lo mío”, afirmó con contundencia Berterame.

Germán Berterame ha sido vinculado con la Major League Soccer (IMAGO)

De esta forma, los rumores acerca de una posible partida del club en este mercado quedan en el suelo. Claro está que esto no significa que no pueda salir en las próximas semanas, pero lo concreto es que, por ahora, no existe nada sobre este tema.

Berterame destaca la labor de Demichelis en Rayados

“Ya estamos agarrando la idea de él. Seguramente habrán visto la intensidad de los últimos días”, comentó Germán acerca de la nueva etapa en el club. Es por eso que, además de haber negado los rumores, el delantero se mostró ilusionado de cara al futuro cercano.