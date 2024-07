Rayados ya está preparado para lo que será el inicio de un nuevo objetivo en la temporada: la Leagues Cup 2024. El debut de Monterrey será este martes ante Austin FC a las 19:00hs.

Transcurrieron ya varios días del último partido de Rayados: el último fue el triunfo del pasado 20 de julio contra Querétaro por 2-1 en la cuarta jornada del Apertura 2024.

En cuanto al debut en la Leagues Cup, Fernando Ortiz tuvo un tiempo considerable para preparar al equipo de cara al juego ante Austin FC, pero el DT argentino tendría una duda en la alineación inicial.

La duda de Fernando Ortiz en la alineación de Rayados vs. Austin FC

La única duda que tendría Fernando Ortiz es si colocar a Óliver Torres como titular o en la banca. Recordemos que el español aún no debutó con Rayados y se espera que este martes vista por primera vez la playera de la Pandilla.

Óliver Torres espera por su debut en Rayados (Fuente: @olitorres10)

“Oli (Torres) ha hecho futbol el día sábado en el estadio, se ha sentido muy bien, él está adquiriendo confianza que es entendible con la lesión en los choques, aún no he decidido. Hablaré con él de si inicia o no“, explicó el técnico de Monterrey en la conferencia de prensa previa al partido de Leagues Cup.

Quizás sea un tanto apresurado colocarlo como titular al español. Más allá de lo que termine decidiendo Fernando Ortiz, lo cierto es que este martes Óliver Torres sumará sus primeros minutos con Rayados.