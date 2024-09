Tras el traspié en casa ante Mazatlán, los Rayados de Monterrey buscarán volver a la victoria para seguir acercándose a la cima del campeonato, cuando se vean las caras ante las Chivas de Guadalajara este sábado por la noche, por la décima jornada del Apertura 2024 de la Liga MX.

El conjunto albiazul ganó sólo dos de los últimos cinco juegos por el torneo doméstico, y necesita lograr una seguidilla de victorias para prenderse seriamente en la disputa por el liderato del futbol mexicano. Para ello, necesitan golpear el tablero el fin de semana ante el ‘Rebaño’.

Con vistas al complejo compromiso por delante, Martín Demichelis recibió una buena noticia en las últimas horas, concerniente a uno de los futbolistas más importantes de la plantilla de Rayados y su estado de salud que preocupó durante la semana.

Se trata del regreso de Sergio Canales, que se reincorporó a los entrenamientos de Monterrey en El Barrial, luego de ausentarse a la última práctica producto de una infección en la garganta. Sus síntomas habían encendido las alarmas en el cuerpo técnico, pero su recuperación fue fugaz.

Sergio Canales buscará volver a ser determinante para Monterrey [Foto: Getty]

Según reportó ABC Deportes, no solamente Canales se vuelto a sumar al grupo con las tareas habituales, sino que además el mediocentro se perfila para ser titular ante Chivas en Guadalajara. De momento, Demichelis no ha definido la alineación completa que saldrá al campo, pero no sufriría muchas variantes.

Cabe recordar que Sergio Canales, fue la figura de la última victoria de Rayados, en el triunfo por 3-2 ante FC Juárez en el BBVA, con un doblete sobre la hora para remontar el marcador y darle tres puntos trascendentales que dejaron al equipo como escolta de Cruz Azul.

