El Mundo Rayados está que arde: la afición, furiosa y demandante; la plantilla, rendida y sin respuestas; la directiva, desilusionada y desconcertada. Pero no son sólo los de adentro y que siguen el día a día los que se muestran al rojo vivo; los de afuera también viven este mal momento.

En las últimas horas, luego de que Monterrey terminase último de tres equipos en su grupo de la Leagues Cup, sin ganar ninguno de sus dos encuentros en la zona, un ex Rayados que cargaba rencor contra el DT albiazul se expresó en redes sociales y apuntó contra Fernando Ortiz.

Se trata de Celso Ortiz, un histórico de Rayados que jugó en el club durante siete años, que extendió su estadía en el club por más de media década hasta que el ‘Tano’ decidió separarlo de la plantilla y darle salida, decisión que en su momento no cayó bien en el paraguayo, que desde entonces mantenía la ira.

El posteo de Celso Ortiz contra Fernando Ortiz:

“Siempre fuiste malo ptm”, disparó el mediocentro de 35 años que actualmente se encuentra sin equipo, tras dejar Pachuca, su club posterior a los Rayados. Apenas minutos después de la eliminación de Monterrey en Leagues Cup, el jugador utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse.

¿Por qué Fernando Ortiz ‘borró’ a Celso Ortiz en Rayados?

A mediados del pasado 2023, el director técnico argentino confesó en rueda de prensa que el motivo de su determinación había sido la necesidad de liberar un cupo de NFM para poder fichar a Sergio Canales, para lo cual se había inclinado por Celso Ortiz como el ‘sacrificado’.

“No fue una decisión no fácil de tomar, pero cuando uno toma una decisión está volcado 100% en el equipo, pensé en lo mejor para la institución y he tenido una charla con Celso en la que se lo he comunicado”, había anunciado el ‘Tano’ en pleno mercado de verano previo al Apertura 2023.