El inicio del ciclo de Martín Demichelis en los Rayados de Monterrey ha estado lejos de las expectativas de la directiva y de la afición, con resultados que dejan mucho que desear y rendimientos por demás discretos. Como si fuera poco, entró en una sequía de triunfos y comenzaron los murmullos.

En este contexto, los altos mandos de la institución han pautado una reunión con el entrenador, que tendrá lugar en las próximas horas, con el objetivo de hacer una revisión del transitar de la conducción de Demichelis hasta el momento.

Lejos de lo que se puede especular, esta reunión no tendría el fin de despedir al DT del conjunto regiomontano. Su continuidad, al día de la fecha, no se encuentra en duda ya que las autoridades pusieron su voto de confianza en él y su equipo de trabajo y la mantienen.

De acuerdo a la información que ha revelado el periodista Fernando Esquivel, de 365Scores, el propósito de esta plática interna entre las partes sería analizar el futuro del proyecto y conocer de qué modo el cuerpo técnico encabezado por Demichelis planea sacar el momento adelante.

El reportero ha agregado que la actualidad de Rayados no ha gustado nada en la directiva, que buscará en esta conversación con Demichelis encontrar un punto de quiebre donde el estratega argentino encuentre el respaldo y la fortaleza que necesita para revertir el presente deportivo de Monterrey.

Los números de Martín Demichelis desde su llegada a Rayados:

El entrenador lleva apenas siete partidos dirigidos en el equipo albiazul, con un saldo de dos victorias (ambas ante los colistas), tres empates y dos derrotas, y acumula tres juegos sin triunfos en el Apertura 2024: 0-0 vs. Mazatlán, 1-1 vs. Chivas y 0-1 vs. Atlético de San Luis.

En la tabla del Torneo Apertura, el Monterrey de Demichelis se ubica en la 4° posición del campeonato, con 21 unidades en doce presentaciones, producto de seis triunfos, tres igualdades y tres caídas, quince goles a favor y catorce en contra. Está a siete puntos del líder Cruz Azul.