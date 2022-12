Andrés Guardado fue el primero de los futbolistas que participaron del Mundial de Qatar en reintegrarse a la disciplina del Real Betis. Lo hizo con un nuevo cartel, porque se sumó a la exclusiva lista de leyendas que han disputado un total de cinco Copas del Mundo y de solo cuatro que lo han hecho con El Tri, junto con Antonio Carbajal, Rafa Márquez y Memo Ochoa.

En diálogo con la prensa de su equipo español, El Principito dijo disfrutar de ese privilegio pero también hizo una conmovedora confesión en relación a las experiencias vividas con la Selección de México desde el Mundial de Alemania 2006 hasta la Copa del Mundo que en Qatar esta próxima a definir su campeón.

"Es algo muy bonito (haber disputado cinco Mundiales). Es verdad que lo importante o lo que a mí me hubiera gustado más allá de jugarlos es haber conseguido algo importante y no solo haberlos disputado y ya. Igual no quiero quitar el mérito que eso conlleva, porque la verdad que es mucho tiempo de sacrificio y de estar manteniendo un nivel", explicó.

Guardado realizó con normalidad sus primeros entrenamientos con Real Betis y eso llamó la atención en España, debido a que lo habían visto abandonar con una molestia física el partido del Mundial ante Argentina. Sin embargo, este explicó que aquello se debió a un malentendido en la información que se difundió inicialmente.

"A lo mejor hubo mucha confusión por cómo se dio mi cambio en el partido contra Argentina. Se pensaba que era algo muscular, pero fue un golpe en el muslo derecho que me impidió seguir en el partido. Pero no tuve ningún tipo de lesión. Con un poco de reposo y un poco de terapia se solucionó rápido, por lo que estoy al cien por cien para esta vuelta a los entrenamientos", señaló el Principito.