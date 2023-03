Andrés Guardado no está en la primera citación de Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana, y esto dijo sobre el argentino.

Diego Cocca dio a conocer su primera lista de convocados como Director Técnico de la Selección Mexicana y muchos fanáticos se sorprendieron con la ausencia de Andrés Guardado, uno de los grandes referentes que ha tenido el equipo nacional durante los últimos 17 años. El experimentado mediocampista de 36 años parece haber dado su última función en el Mundial de Qatar 2022...

Con 181 partidos a la espalda defendiendo la playera del Tri, el Principito no ha aceptado la citación por parte del estratega argentino, con quien mantuvo una extensa plática sobre el nuevo proyecto futbolístico. Y ahora, en entrevista con Marca, dio su opinión sobre su elección como sucesor de Gerardo Martino.

"No sé, sería demasiado que yo pueda decirle qué hacer y qué no hacer. Ha sido elegido como si hubiera sido cualquier otro. Para mí el papel de todos, de prensa, de afición, de todo el medio futbolístico mexicano, lo que tenemos que hacer es apoyar. De acuerdo o no de acuerdo con la designación, lo que toca ahora es apoyar, apoyar el proceso", apuntó con contundencia.

Más adelante, el ex-Atlas completó: "Hay que darnos cuenta de que lo más importante es la Selección de México, el escudo, y no tanto el nombre del entrenador. Es parte importante, pero lo que queremos todos es que le vaya bien, que gane, que consigamos unos objetivos y que la gente que esté dentro trabaje en esa armonía y ese ambiente positivo y no de estar todo el tiempo cuestionando y con esa nube negativa alrededor que de cierta manera en México estamos acostumbrados".

Andrés Guardado tundió a Diego Lainez por irse de Europa

"Que él haya podido hacer un poco más para quedarse acá o hacer algo diferente, posiblemente también, eso ya queda en él. Pero bueno, yo creo que también, sobre todo aquí en el Betis, tuvo una etapa muy buena y luego ya no tuvo demasiadas oportunidades, que eso también no solo depende de él sino del entrenador. A día de hoy le deseo todo el éxito del mundo, es un gran jugador, lo necesitamos en México, necesitamos que realmente explote y demuestre lo bueno que es, porque es un talento que a la Selección Mexicana le puede venir muy bien", admitió sobre Diego Lainez, su excompañero en Betis que fichó por Tigres de cara a este 2023.