Tuca Ferretti llamó a Álvaro Morales para confiarle información sobre el nuevo entrenador de la Selección de México... ¡Pero no sabía que estaba al aire en Futbol Picante!

La determinación de la FMF está cada vez más cerca. En las próximas horas se sabrá qué entrenador reemplazará a Gerardo Martino y dirigirá a la Selección de México en el proceso rumbo al Mundial del 2026. Los principales candidatos de las autoridades son Miguel Herrera y Guillermo Almada, pero todavía no hay que descartar las alternativas, ya mencionadas semanas atrás, de Jaime Lozano y Marcelo Bielsa.

Lo curioso es lo que sucedió este viernes. Y es que, a pesar de la información que circuló en las redes sociales por parte de reconocidos periodistas, un importante entrenador protagonizó uno de los momentos televisivos más curiosos, descartando por completo a uno de los candidatos más firmes.

Álvaro Morales estaba al aire en una emisión más de Futbol Picante y recibió una inesperada llamada telefónica de Ricardo Ferretti. El multicampeón con Tigres UANL, muy suelto y distinto a lo que habitualmente le muestra a los medios de comunicación, comenzó a platicar sobre la decisión de la FMF...

"Yo te platico una. El Piojo Herrera no va a ser. Y no solo por tema de los 'aztecos' (TV Azteca)", lanzó quien dirigió a FC Juárez antes de un merecido descanso. Hasta que el conductor de ESPN le retrucó: "¿Por qué no?". En ese momento, Tuca se dio cuenta que estaba saliendo en vivo sin su consentimiento...