Javier Aguirre es uno de los grandes entrenadores en la historia de México. Además de todos los equipos que dirigió, el Vasco comandó al Tri en el Mundial 2002 y 2010 (en ambos cayó en octavos de final).

Por su recorrido y por el respeto que genera, Javier Aguirre es una voz más que autorizada para hablar sobre la Selección Mexicana y acerca del ciclo de Jaime Lozano en el Tri.

Javier Aguirre confía en Jaime Lozano para continuar en la Selección Mexicana

En este sentido, el reciente finalista de la Copa del Rey con el Mallorca tuvo palabras positivas hacia la figura de Jimmy Lozano y se mantiene ilusionado de cara al futuro de México.

“Yo creo que a nivel interno Jimmy y sus jugadores lo tienen muy claro, el objetivo es el Mundial. Yo los veo muy tranquilos y eso me genera a mí tranquilidad, no los veo dando bandazos, tomando decisiones sobre las rodillas… Jimmy es un cuate muy equilibrado emocionalmente, yo creo que estamos en buenas manos”, expresó Javier Aguirre en TUDN.

Por otro lado, el DT comentó que la FMF lo contactó para el Tri pero para que sea una especie de auxiliar de Jaime Lozano y no con la intención de que se convierta en el entrenador principal.

“Con Juan Carlos Rodríguez tengo una amistad de muchos años, hablamos cuando lo nombraron y me dijo: ‘me gustaría que estuvieras cerca’ y yo encantado, soy mexicano, me encanta mi selección, mi país, mi futbol y me gusta que se hable bien de él. Me pidió si podía estar a disposición de Jimmy para lo que quisiera y hay línea abierta. He hablado con él, no molesto, doy mi punto de vista y veo los partidos”, agregó Javier Aguirre.

Por otro lado, el “Vasco” habló sobre las últimas derrotas con Estados Unidos: “Hace daño perder con los americanos por todo lo que implica, se habla mucho: el crecimiento, la exportación de los jugadores, del torneo nuestro, el sistema de competencia. Esto lastima el orgullo, el ánimo de la gente”.

Finalmente, Javier Aguirre habló sobre los jóvenes: “Vamos tarde en la exportación de chavos jóvenes… no me importa que sea el Oporto B, el Círculo de Brujas B, la Fiorentina B o que venga al Mallorca B, porque en tres o cuatro años igual y ya se van cedidos a segunda y después ya están en primera. Vamos tarde para este Mundial, pero ya estamos pensando darle salida a varios chavos para el 2030″.