Cuauhtémoc Blanco es una leyenda de la Selección mexicana, teniendo la autoridad para opinar de distintos temas, incluido Diego Cocca como nuevo flamante del Tricolor, una designación que no le gustó.

En múltiples oportunidades, el formado en América ha expresado que no apoya el nombramiento del argentino por diversos motivos, consciente del importante ciclo que se vivirá de cara al Mundial de 2026.

Incluso, se atrevió a mencionar dos nombres más compatibles. Uno es un timonel mexicano y otro un extranjero al cual conoce a la perfección, ya que se conocieron en la temporada 1995-1996, cuando coincidieron en las Águilas.

En charla con ESPN, retomó los candidatos que consideraba idóneos: "Yo siempre había dicho que me hubiera encantado que estuviera Bielsa, pero también había la posibilidad de Nacho Ambriz. Él fue exmundialista, exseleccionado y yo creo que necesitaba otra oportunidad", aseguró.

Igualmente, al ser cuestionado sobre su opinión de Diego Cocca, decidió no entrar en detalles: "No lo conozco, no puedo opinar de él porque no lo conozco. Tiene un campeonato, entonces hay muchos entrenadores capaces".