La actualidad de América lo coloca nuevamente como uno de los grandes favoritos a quedarse con el torneo debido a que se encuentra tercero en la tabla general de posiciones. Por otra parte, para esto fue clave Luis Malagón, quien en diálogos con Bolavip habló de la competencia que comienza a tener con Guillermo Ochoa y advierte que va por la portería del Tri

A lo largo de todo el campeonato, uno de los puntos débiles en el armado de Fernando Ortiz era su defensa, junto a un Óscar Jiménez que no daba respuestas. Frente a diferentes combinados no pudo hacer algo diferente para que no cayera un gol más en su portería.

Por otra parte, Luis Malagón dio la seguridad que necesitaba un equipo de la estirpe ganadora como la de América y esto lo lleva a formar parte del Tri que enfrentará a Estados Unidos la próxima semana. A su vez, en charlas con Bolavip, el portero de las Águilas habló del nuevo ciclo mundialista y del respeto que tiene por Guillermo Ochoa.

“Es una oportunidad muy linda, siempre me he sentido bendecido por las oportunidades que se me han dado cuando me ha tocado ir con la Selección mayor. Es un nuevo ciclo, una nueva oportunidad donde todo mundo busca un cambio, pero si Memo (Ochoa) está así hay que respetar”, expresó el guardameta.

Y agregó: “Uno desde su trinchera, hablando de tu servidor, tiene que hacer ruido por si en algún momento está. No es ser conformista ni nada, yo busco jugar ese Mundial acá; falta mucho tiempo, pero desde mi lugar voy a tratar de hacer ese ruido respetando a lo que es Memo y los demás. Al final, el destino, Dios y la vida sabrán si me toca estar ahí, pero yo lo único que busco es trabajar con el mayor respeto y sinceridad hacia mis otros compañeros”.