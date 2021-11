La FIFA se lució con los más de 23 millones de seguidores que tiene en Instagram al publicar una imagen en la que aparecen 16 de los futbolistas más reconocidos en la historia de la selección mexicana en la historia. Fue un ejercicio espectacular e interesante, pero también injusto por los que se quedaron fuera.

"¡Iconos de El Tri de pared a pared!", publicó la FIFA en su cuenta @fifaworldcup. "Había demasiados para entrar en una alineación", añadió en el posteo. La imagen, aunque corrida, se puede visualizar en cuatro segmentos de jugadores cada una. Todos ellos han participado en la Copa del Mundo.

En el primer segmento, a partir del extremo izquierdo de la gran imagen aparecen los dos mexicanos más triunfadores en el futbol europeo: Hugo Sánchez (3 Mundiales) y Rafael Márquez (5 Mundiales), acompañados por Andrés Guardado (4 Mundiales) y Claudio Suárez (2 Mundiales), poseedor del récord de más partidos con el Tri: 177.

Giovani, icono del Tri, según la FIFA

En el segundo segmento aparecen: Francisco Guillermo Ochoa (4 Mundiales), Cuauhtémoc Blanco (3 Mundiales), Gustavo el Halcón Peña (2 Mundiales) y Jared Borgetti (2 Mundiales). El tercer segmento está integrado por Jorge Campos (3 Mundiales), Luis Hernández (2 Mundiales), Gerardo Torrado (3 Mundiales) y Alberto García Aspe (3 Mundiales). Y el cuarto sector completa la imagen con Antonio la Tota Carbajal (5 Mundiales), el primer Cinco Copas de la historia, Pavel Pardo (2 Mundiales), Giovani dos Santos (3 Mundiales) y Javier Chicharito Hernández (3 Mundiales), el máximo anotador en la historia de la selección.

La imagen tenía más de 91 mil me gusta después de 12 horas, pero también comentarios de los aficionados. "Todo bien, ¿pero Gio? Es mejor Zague?" "Giovani, sal de ahí, esa no es tu familia". Personajes como Manuel Negrete, el anotador del gol más bello en la historia de los Mundiales, según una encuesta de la FIFA, no apareció en la gran imagen.