A pesar de haber completado grandes actuaciones con su equipo, no fue considerado por Gerardo Martino para la Copa del Mundo.

Figura de la Liga MX, dolido tras no jugar el Mundial con el Tri: "Pude haber hecho algo"

Hay jugadores que hicieron absolutamente todo para estar en el Mundial Qatar 2022, pero los intentos no fueron suficientes para convencer a Gerardo Martino y no tuvieron más remedio que apoyar a la Selección Mexicana como unos aficionados más.

Ese es el caso de Erick Sánchez, mediocampista que se consagró campeón del Torneo Apertura 2022 con Pachuca. El futbolista de los Tuzos reconoce que se siente decepcionado por no haber jugado la Copa del Mundo y espera tener una nueva oportunidad.

“Cuando veía los partidos me sentía como un aficionado y me dolía un poco sentir que pude haber hecho algo. No se dio, ojalá pueda seguir de la misma manera para que el siguiente (Mundial) pueda ayudar al equipo y demostrar", expresó en diálogo con TUDN.

Por otro lado, Sánchez destaca la buena participación de uno de sus compañeros: Luis Chávez, quien rindió a un alto nivel con la Selección Mexicana e incluso convirtió uno de los mejores goles del Mundial, despertando incluso el interés de clubes en Europa.

"Hay compañeros que lo hicieron de buena manera como Luis (Chávez), es algo de reconocer lo bien que fue a hacer su trabajo allá en el Mundial”, destacó Sánchez, que ahora se prepara para disputar el Torneo Clausura 2023 y buscar el bicampeonato con Pachuca.