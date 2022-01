Julián Araujo no se achica: "Voy a demostrar lo que sé hacer"

La Selección Mexicana buscará, en sus próximos encuentros, acercarse al Mundial de Qatar 2022, luego de un cierre de año que lo dejó en el tercer lugar de las Eliminatorias Concacaf. De cara a los duelos frente a Jamaica, Costa Rica y Panamá, Gerardo Martino presentó la lista de convocados, con una sorpresa incluida.

Julián Araujo fue la carta que pocos esperaban dentro de la convocatoria. El lateral derecho, que actúa en Los Ángeles Galaxy de la MLS, parece haber convencido al entrenador en aquel amistoso de fin de año frente a Chile, disputado en Austin. El joven de apenas 20 años confía en aprovechar la oportunidad que se le brinda.

Es la primera convocatoria de Julián Araujo para encuentros para encuentros oficiales con la Selección Mayor, por lo que se trata de nuevas sensaciones y emociones para el futbolista. "Estoy muy emocionado y agradecido por estar aquí. Puedo aprender de los jugadores experimentados, de esos jugadores a los que crecí viéndolos y ahora es una bendición estar aquí”, apuntó.

Asimismo, Araujo se mostró entusiasmado con la idea de comenzar a trabajar junto a sus compañeros: "No puedo esperar para empezar y trabajar duro. Todo el mundo me ha tratado bien, me recibieron bien. Estoy muy emocionado", dijo en diálogo con la prensa de Los Ángeles Galaxy.

Pese a que también podía optar por representar a Estados Unidos, Araujo se decantó por México y se muestra confiado en sus condiciones: "Hice lo que tenía que hacer. Los consejos que me den los voy a tomar y los voy aplicar en el día a día. Estoy emocionado y así me den 5 minutos, 10 minutos, voy a demostrar lo que sé hacer".

La lucha por el puesto

Araujo no tendrá fácil el ganarse un lugar en alguno de los próximos partidos, ya que el de lateral derecho será uno de los puestos con mayor competencia. Con solo tres encuentros por jugar, Gerardo Martino convocó a igual cantidad de jugadores: Luis Rodríguez (Tigres) y Jorge Sánchez (América) son los dos que corren con cierta ventaja por sobre el jugador de la Major League Soccer.