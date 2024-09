Deco habló sobre el reciente mercado que hizo Barcelona y lanzó una declaración que no gustó en absoluto en México.

El reciente mercado europeo ha dejado importantes noticias en México. Uno de los responsables de ellos es Julián Araujo, quien dejó Barcelona para fichar por el Bournemouth de la Premier League. Sin embargo, su salida de España sigue dando de qué hablar en territorio mexicano.

Julián Araujo ya se desempeña como futbolista de Bournemouth (IMAGO)

Tras haber jugado en Las Palmas durante la temporada previa, el futbolista de 23 años retornó al club catalán. No obstante, no sería considerado como opción principal por Hansi Flick, por lo que se abrieron las puertas a una salida. Finalmente, su destino estuvo en Inglaterra.

Barcelona ‘ningunea’ a Julián Araujo

Habiendo pasado algunas semanas desde su salida de Barcelona, Deco, director deportivo del club, lanzó unas declaraciones que repercutieron de mala manera en México. Tal es así que las palabras del portugués fueron consideradas como un ninguneo hacia Julián Araujo.

Deco ‘ninguneó’ a Julián Araujo (IMAGO)

“Si en los últimos años estamos construyendo un equipo, no podemos deshacerlo. La idea siempre ha sido incrementar el nivel, no bajarlo, y vender a algún jugador importante era bajar el nivel”, expresó. “Teníamos claro desde el principio que lo importante era no vender a los jugadores importantes”, añadió a continuación.

De esa forma, Deco dio a entender con sus palabras que Julián Araujo no era considerado como un jugador importante para Barcelona ni mucho menos. Y si bien posiblemente el portugués no haya querido darlo a entender de tal forma, los aficionados de México no lo perdonaron.

