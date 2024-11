La Selección Mexicana jugará este martes 19 de noviembre un encuentro determinante para seguir con vida en la Concacaf Nations League. Desde las 20:30 horas (CDMX) y en el Estadio Nemesio Diez, el conjunto nacional recibirá a Honduras buscando remontar el 0-2 sufrido en San Pedro Sula no solo para acceder a las semifinales del torneo continental, sino también para clasificarse a la Copa Oro 2025.

A horas del encuentro frente a los Catrachos, Javier Aguirre, DT del Tri, habló en conferencia de prensa y sorprendió con un llamado de atención para con sus jugadores. Al respecto, afirmó que el equipo no consigue interpretar ciertos momentos del juego, por lo que reconoció que deberá trabajar para corregir ese déficit.

“A veces nos da la impresión que les da lo mismo tirar un centro que encarar, tirar a gol que una pared, defender en zona que al hombre. Nos da la sensación que nos falta esa interpretación del juego por parte de los jugadores. Intentaré buscar a los que mejor consigan hacer esto, yo creo que es donde más nos hemos detenido, en cuidar los detalles como los dos errores del partido contra Honduras”, manifestó el Vasco.

Por otro lado, el entrenador del equipo azteca se mostró optimista en poder remontar la serie y afirmó que no está pensando en un escenario con un México eliminado y fuera de las semifinales de la Nations League.

Javier Aguirre afirmó que el equipo mexicano no consigue interpretar el juego. (Imago)

“Nos estamos jugando el pase a un torneo que le llaman Final Four, una competición que es joven, que no existía cuando yo andaba por aquí. Es atractivo estar ahí. Sería algo duro de asimilar el quedar fuera, pero de momento no estamos pensando en ello, estamos pensando en calificar y hacer un buen partido mañana, darle vuelta”, agregó Aguirre.

Javier Aguirre se refirió a la investigación que le iniciará Concacaf por su conducta en Hondura vs. México

Por otro lado, el entrenador que está transitando por su tercera etapa en la Selección Mexicana se refirió a la investigación que inició Concacaf contra su persona. Al respecto, vale destacar que la entidad continental, la cual también le impuso una sanción a Honduras, abrió un expediente disciplinario para indagar acerca de la conducta del Vasco Aguirre en el encuentro del pasado viernes disputado en San Pedro Sula.

Más allá de esto, el DT del conjunto nacional afirmó desconocer dicha investigación y evitó referirse en profundidad al tema. “La de Concacaf tampoco lo sabía. No sabía que me habían abierto un expediente, pero qué le vamos a hacer. No pasa nada. Yo insisto, aquí estoy, todo mundo me conoce, saben cómo soy, ya está. si me abren un expediente, enhorabuena”, comentó.