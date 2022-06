El tiempo continúa pasando, las convocatorias siguen llegando y el Mundial de Qatar 2022 cada vez está más cerca. Sin embargo, Javier Hernández aún no retornó a la Selección Mexicana y todo parece indicar que Gerardo Martino no lo tendrá en cuenta, algo que mantiene disconforme a gran parte de la afición tricolor. Y esto podría repercutir de manera negativa en el equipo de cara al torneo más importante del planeta futbolístico.

Luis Hernández, una verdadera leyenda del conjunto nacional, tocó este tema y optó por criticar duramente a Chicharito. ¿El motivo? Su "pasividad" para manejar esta situación, ya que siempre se mostró con ganas y motivación de volver a vestir los colores del Tri, pero jamás ha presionado fuertemente al Tata con declaraciones públicas. Y esto le puede jugar una mala pasada.

"Javier (Hernández) ha estado callado y se ha dedicado al futbol, respetuoso de la decisión del Tata, y no ha cuestionado por qué no está, y si Javier no lo hace pues no es un jugador de carácter, para mí", señaló con contundencia El Matador a Récord, tundiendo al delantero de Los Angeles Galaxy. Según su visión, el oriundo de Guadalajara debería poner en aprietos al DT argentino para volver a tener una oportunidad.

Más adelante completó: "Javier siempre se ha distinguido por sus goles con la Selección, pero si la Selección no juega para el común del equipo, aunque vaya el Chicharito no va a pasar nada". Claro, México tiene claros problemas futbolísticos y le ha costado muchísimo generar jugadas de peligro para sus delanteros (ya sea Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori), por lo que la sola presencia de Javier podría no ser la única solución.

Chicharito Hernández sigue haciendo goles en la MLS

El delantero de 34 años está teniendo un buen nivel con Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer: acumula 6 gritos en 14 partidos disputados (13 como titular). El pasado domingo le anotó un tanto al Austin FC luego de errar un penal, y ayudó a su equipo a abrir un partido realmente difícil. El conjunto de California, ahora, se encuentra quinto en la Conferencia Oeste, en puestos de clasificación a Playoffs.