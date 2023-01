El ciclo de Gerardo Martino en la Selección Mexicana no fue para nada bueno y terminó con un rotundo fracaso en el Mundial de Qatar 2022: el conjunto nacional quedó eliminado en la Fase de Grupos. Y todo esto se pudo haber evitado, ya que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol habían buscado a dos entrenadores Top antes de contratar al Tata. Ambos dijeron que no, por supuesto.

Guillermo Cantú, exdirectivo de Selecciones Nacionales, platicó en una entrevista con ESPN y reveló que hubo dos nombres muy fuertes por encima del argentino, pero lamentablemente no pudieron convencerlos de tomar el proyecto del Tri. Se trata, ni más ni menos, que de Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino.

"Había varios nombres muy interesantes, aunque es irrelevante citarlos a todos... Por ejemplo: Klopp a mí siempre me gustó; él acababa de salir del (Borussia) Dortmund, lo contactamos y la respuesta fue que en su plan profesional no iba a tomar ninguna selección por el momento. Que muchas gracias por contactarlo e interesarse", confesó Memo, dejando boquiabierta a la audiencia. Posteriormente, el alemán fue contratado por el Liverpool.

Más adelante, completó: "También fui a ver a Pochettino, que a mí me encanta cómo juega, cómo entrena. He tenido la 'chance' de platicar con él, lo he ido a visitar y hemos platicado largo y tendido. Me dijo: 'Es que aquí tengo todo lo que necesito, no quiero dejar este trabajo... Pero vente y platicamos; mira, yo entrenó así'. A mí me encanta cómo técnico. Y después de haber platicado con él, también... Él tiene un equipo de trabajo padrísimo. (Hoy) No sé si entra en el tema del presupuesto en México".

Tiempo después de que ambos le digan que no a la Selección Mexicana, estos entrenadores se cruzaron en una Final de UEFA Champions League, demostrando que en su momento eran los mejores del mundo. En la edición 2018/19, Liverpool se llevó la Orejona al derrotar al Tottenham Hotspur por 2-0 en el Estadio Wanda Metropolitano. De esta manera, Jürgen Klopp le ganó la pulseada a Mauricio Pochettino.