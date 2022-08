Tras varios años de jugar en Europa y de vestir la camiseta del Tri, Héctor Herrera se ha consolidado como uno de los grandes referentes que tiene la Selección Mexicana. El mediocampista, por experiencia, influencia y características, es una fija en la lista de convoados que ideará Gerardo Martino de cara al Mundial de Qatar 2022.

Reciéntemente, Héctor Herrera dejó Atlético Madrid para jugar en el Houston Dynamo de la MLS, por lo que fue una cara nueva en el juego de las estrellas entre esa competencia y la Liga MX. Allí, además, se reencontró con dos viejos conocidos: Chicharito Hernández y Carlos Vela.

"Ellos son un año o dos mayor que yo. Si fuera el técnico de la Selección, claro que los llamaría, porque el Chicharito es el máximo goleador y un referente en la Selección. Por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, y ha metido los goles por lo que es", dijo Héctor Herrera sobre el atacante de Los Ángeles Galaxy.

Asimismo, Herrera también elogió a Carlos Vela: "Para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista de ver el futbol. Pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no. Está aquí ahora y le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador y no queda en mis manos", expresó en diálogo con Mediotiempo.

Los números de Chicharito y Vela en la Selección

A sus 34 años, Chicharito ha dejado claro su entusiasmo por volver al Tri, donde cuenta con 52 goles en 109 presentaciones. Por su parte, Carlos Vela marcó 19 goles en 72 partidos, antes de renunciar a las convocatorias.