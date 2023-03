Finalmente, comenzó el ciclo de Diego Cocca en la Selección Nacional de México, la cual inició con una victoria ante Surinam y un angustioso empate frente a Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf. Por otra parte, quien no está de acuerdo con la llegada del argentino al Tri es Ignacio Ambriz, quien se mostró decepcionado por la decisión.

La elección del suceso de Gerardo Martino tras el fracaso en Qatar 2022 generó muchísimo debate porque los dueños de los diferentes clubes no terminaban de confirmar un entrenador que vaya en contra de estructura. El indicado para muchos era Guillermo Almada, mientras que detrás de él aparecía Miguel Herrera, Ricardo Ferretti y el actual entrenador de Toluca.

Finalmente, Diego Cocca fue el elegido, lo que generó una catarata de críticas en todo el ambiente del futbol nacional. A su vez, quien no está de acuerdo con su designación es Ignacio Ambriz, quien en diálogos con Futbol Picante explicó que un mexicano tiene argumentos para hacerse cargo de su selección.

“No me gusta. No estoy de acuerdo (con Diego Cocca). Llevamos el tercer proceso con extranjero. Creo que el mexicano puede. Tiene argumentos para pelear y me considero para poder recibir una oportunidad, aunque me han tachado de bajo perfil, de morenito, de mexicano. Soy mexicano, conozco las entrañas de la juvenil”, comentó el actual entrenador de Toluca.

Y agregó: “Porque son extranjeros (en relación con los últimos tres ciclos en el Tri). Todos los entrenadores merecen mi respeto. Tienen cómo hacer sus cosas para hacer que sus equipos funcionen. Yo tengo las mías para cómo hacer para que funcionen. Yo creo que el futbol mexicano ha perdido su identidad”.