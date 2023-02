El fracaso en Qatar 2022 ha generado que se despierte un fuerte debate en torno a la Selección Mexicana y lo que falta para que pueda competir al mejor nivel. El exfutbolista y ahora entrenador, Gonzalo Pineda, tuvo una mirada muy crítica respecto del Tri.

Con presente en el futbol estadounidense, donde dirige actualmente al Atlanta United, Gonzalo Pineda dio su opinión sobre el futbol mexicano: "A mí lo que me pasa un poco viéndolo después de 10 años fuera es que no tenemos um rumbo, no hay una estabilidad, no hay una continuidad, no hay un proyecto a mediano o largo plazo. Vamos de que tengamos extranjero a ahora no tenemos extranjero. Un día hay 18 otro día hay 20, vamos cambiando continuamente las reglas y parece prueba fracaso".

El exfutbolista fue también muy crítico respecto a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, a los que también ve como responsables de la stiuación actual: "No veo tampoco quién se hace responsable de su decisión, vamos a regresar a lo que ya teníamos y no hay alguien que levante la mano y diga estas fueron mis ideas y me hago a un lado. También las decisiones que se están tomando en lo deportivo no están pasando por la gente correcta".

Comité de expertos

Asimismo, Pineda consideró que los históricos entrenadores que han representado al futbol mexicano deberían tener voz y voto en la toma de decisiones. De hecho, sugirió algunos nombres: "Creo que la gente que ha estado en el futbol debe estar ahí. Yo siempre pongo los nombres de los mejores: Miguel Mejía Barón, Manolo Lapuente, Enrique Meza, el mismo Hugo Sánchez, Ricardo La Volpe, el "Flaco" Tena, Javier Aguirre, los que ya están más allá de una comisión de un representante, han vivido todas las etapas y saben lo que necesita el fútbol mexicano", reflexionó.