Guillermo Ochoa quedó en el ojo de la tormenta esta semana por unas supuestas declaraciones en contra del futbolista argentino Enzo Fernández. Puntualmente, en los últimos días circuló un video en las redes sociales del guardameta mexicano menospreciando el tanto que le convirtió la figura del Chelsea en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

En el mismo, Memo dice: “Honestamente, eso no es más que suerte de principiante porque no me imagino que lo vuelva a repetir en su vida”. Además, señala que México “estaba dominando y a punto de empatarlo” en el momento que llegó el gol de Fernández para sentenciar el 2-0.

Importantes medios como Fox Sports Argentina, Olé o TNT Sports Argentina -además de los miles de usuarios en las redes sociales- levantaron y opinaron sobre este video tomándolo como verdadero. Sin embargo, lo que no se dieron cuenta es que se trató de un material audiovisual creado con Inteligencia Artificial. Es decir, esas palabras nunca salieron de la boca de Ochoa.

Publicidad

Publicidad

ver también Batió el récord de Chicharito: Raúl Jiménez se convirtió en el mexicano con más goles en Premier League

¿Cuál es el video original del Memo Ochoa?

El usuario encargado de crear el falso testimonio de Memo Ochoa sobre Enzo Fernández utilizó un video de una entrevista del experimentado guardameta con Jorge El Burro Van Rankin que se publicó en YouTube el pasado 28 de abril de 2022. Es decir, varios meses antes del recordado partido entre la Selección Mexicana y Argentina en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también La burla de Dibu Martínez a Memo Ochoa al recordar el partido entre México y Argentina del Mundial 2022

Memo Ochoa sueña con hacer historia en el Mundial 2026

En diálogo con en diálogo con Flash Score, el portero del AVS Futebol de la Primeira Liga de Portugal manifestó: “Jugar un sexto Mundial, en México, sería muy especial para mí, para el futbol mexicano. Pasaría a la historia del futbol y ahora, a estas alturas, solo lo podemos hacer tres jugadores: (Cristiano) Ronaldo, Messi y yo”.