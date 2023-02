Luego de mucha especulación, la FMF confirmó la llegada de Diego Cocca a la dirección técnica de la Selección Mexicana. Sin dudas esto despertó polémica debido a que el agentino había asumido en Tigres hace poco más de un mes, por lo que despertó el enojo del club. Aún así, el ex entrenador de Atlas decidió tomar este nuevo desafío.

Está claro que el Tri necesita un proyecto profundo para lograr bueno resultados en el Mundial 2026, ya que se celebrará en su tierra junto a Estados Unidos y Canadá. Y si bien no había prisa en contratar a un entrenador, hubo un consenso bastante claro con Diego Cocca. Por lo tanto, aceleraron para cerrarlo y así comenzar con una nueva etapa en el fútbol mexicano.

¿Qué futbolista respaldó a Diego Cocca?

Por supuesto, el nombre del argentino no fue bien recibido por todo el público mexicano porque se esperaba que el nuevo entrenador no fuera extranjero. Esto se debe a que Gerardo Martino no dejó una buena imagen y su relación con México no era demasiado fuerte. Y es por esta situación que Diego Cocca es visto de reojo por los fanáticos.

Aún así, Memo Ochoa habló y respaldó al nuevo seleccionador: "Yo creo que no tiene que ver con la nacionalidad, para mí tiene que ver con la capacidad y lo que le puedes inyectar al grupo, lo que puedes aportarle de manera tanto deportiva como extracancha. La gente que decida esto tendrá que valorar las características del futbolista mexicano".

Está claro que Ochoa está mostrando un rendimiento impresionante en el Salernitana de la Serie A, pero al tener 37 años es una completa incógnita si será parte del proyecto de Cocca. Sobre todo teniendo en cuenta que para la siguiente Copa del Mundo tendrá una edad muy avanzada. Pero al mismo tiempo, podría ser muy beneficioso para el entrenador contar con alguien tan experimentado y representativo del Tri.