La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se hará el mega proyecto si la gente no lo quiere.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, pero el Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Claudia Sheinbaum al parecer no se ha dado cuenta, pues la Jefa de Gobierno no deja de insistir en hacer encuestas para todo como su jefe, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y por ello reveló que la remodelación del estadio Azteca se pondrá en manos de la gente.

A pesar del ambicioso proyecto que se presentó para la renovación del Coloso de Santa Úrsula, el cual constará de la construcción de un centro comercial, hotel, áreas verdes y renovación de accesos, los vecinos de las colonias aledañas a la casa de la Selección Mexicana, están inconformes con esta propuesta pues aseguran que no es prioridad, ya que ellos están lidiando con problemas como la escaza presión de agua que tienen.

Para mostrar su rechazo han hecho pintas en las bardas que se encuentran resguardando el estadio, y a su vez han colocado en repetidas ocasiones mantas en rechazo a este mega proyecto, e incluso se manifestaron durante la visita de la comitiva de la FIFA a la casa de las Águilas del América.

Situación que provocó que Sheinbaum fuera contundente sobre la remodelación: "No vamos a hacer nada si la gente no está de acuerdo, lo más importante es que haya información, y si no, no se llevará a cabo, y si se realiza hay que ver cómo. Pero nunca vamos a actuar en contra de la gente", dio a conocer la Jefa de Gobierno, quien parece que olvidó el fracaso que han sido las consultas que ha realizado el actual gobierno, pues no cumplen con los requerimientos para que sean válidas, como es el caso de la Revocación de Mandato.