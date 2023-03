Ya reintegrado a su faceta como comentarista de TUDN, Ricardo Peláez aprovechó un espacio para recordar algunas de las pesadas bromas que le hizo Cuauhtémoc Blanco, actualmente gobernador del estado de Morelos, cuando fueron compañeros en la selección mexicana.

Para la Copa del Mundo Francia 1998, el director técnico de la selección mexicana Manuel Lapuente, convocó a Ricardo Peláez quien fue su hombre de confianza en el bicampeonato con el Necaxa de la década de los 90 y a Cuauhtémoc Blanco quien había sido figura del futbol mexicano con los Rayos.

Previo a la llegada a Francia, Ricardo Peláez recordó que "cuando viajamos al Mundial del 98 nos fuimos un mes y medio antes, el primer partido era el 13 de junio y nos fuimos el 30 de abril o primero de mayo, una gira brutal. Volamos en polo y short, aterrizamos en Londres, para hacer escala a Pisa y de ahí nos fuimos a donde entrena la selección de Italia".

Ricardo Peláez detalló que con ayuda de otros seleccionados, Cuauhtémoc Blanco le hizo una broma muy pesada: "En el aeropuerto estaba viendo unos relojes en el aparador, con mi bermudas y entre él (Cuauhtémoc Blanco) y Germán Villa o (Isaac) Terrazas, no recuerdo, uno llega y me baja el short con todo y el calzón y el otro me puso una nalgada, todavía tengo la mano marcada y se echaron a correr y me la guardé".

Venganza de Ricardo Peláez contra Cuauhtémoc Blanco

En un viaje posterior, Cuauhtémoc Blanco estaba dormido en el avión y Ricardo Peláez se sirvió un refresco, entonces despertó al habilidoso jugador; cuando despertó le aventó el líquido a la cara. Años después ambos personajes tuvieron un desencuentro cuando Ricardo Peláez fue presidente del América y no permitió un desenlace más decoroso de la carrera de Cuauhtémoc Blanco con las Águilas.