Después de una larga espera, la Federación Mexicana de Futbol eligió y presentó a Diego Martín Cocca como nuevo entrenador de la Selección Nacional, camino a la próxima Copa del Mundo de 2026. El argentino ya comienza a trabajar en los próximos desafíos por la Nations League, así como en la renovación de su equipo, y ya hay futbolistas que levantan la mano para formar parte.

Uno de ellos es Rogelio Funes Mori, quien fue naturalizado durante el proceso de Gerardo Martino y finalmente citado para el Mundial de Qatar 2022. A sus 31 años, el delantero nacido en Argentina tiene claro que dará el 100 por ciento para ser contemplado por el ex entrenador de Atlas y Tigres UANL.

En la conferencia de prensa previa al juego por la Jornada 7 de la Liga MX, el máximo goleador de Rayados de Monterrey le dejó claras sus intenciones a Cocca: “Obviamente me encantaría estar en un segundo Mundial, evidentemente voy a ser más grande de edad, pero estoy tranquilo, contento y siempre estaré a disposición de la Selección".

“Todo jugador que quiere jugar para su país tiene que estar comprometido, es importante que el técnico sienta que el jugador está comprometido. Voy a estar comprometido y si me toca ir en este nuevo ciclo con Cocca, ojalá se pueda hacer lo mejor para seguir mejorando”, añadió.

Funes Mori sabe que su rendimiento con la playera de La Pandilla lo ha catapultado hacia el Tri por primera vez, por lo que no tendrá otra opción que mantenerse en un buen nivel de anotaciones. “La oportunidad me la he ganado por lo que he hecho en Monterrey, y quiero seguir, dependerá de lo que haga en mi club y nada más la disciplina y dedicación harán que esté o no pueda estar, todo dependerá del técnico”, declaró.

Elogios para Cocca, aunque no lo conoce

Mientras pelea nuevamente en la tabla de goleo, Funes Mori confiesa no conocer personalmente a Diego Cocca, a quien elogia por su trayectoria: “A Cocca no lo conozco personalmente, fue jugador, técnico en Argentina, en México, le ha ido bien en los clubes, es un técnico capacitado para estar en la selección y esperemos que le vaya bien”.