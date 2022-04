A pesar de que los minutos de juego no han sido sus aliados desde que comenzó su nueva etapa con los Tigres UANL de Miguel Herrera, el canterano de las Águilas del América, Sebastián Córdova, tuvo la oportunidad de vestir de nueva cuenta la playera de la Selección Mexicana para este encuentro amistoso ante Guatemala, oportunidad que para el futbolista de los felinos es una buena señal para sus aspiraciones para asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Creo es una oportunidad de mostrar, de estar ahí, sabemos que cada convocatoria es una oportunidad de estar acá. Vamos a seguir trabajando, todos queremos estar ahí, no es nada fácil, por eso cada llamado uno tiene que dar el máximo para poder estar", reveló Marca. Y es que todavía quedan unos meses para que Córdova pueda volver a las óptimas condiciones a las que estaba acostumbrado en América, donde era titular indiscutible.

Córdova dejó de ser considerado recurrentemente por Gerardo “Tata” Martino desde que salió de las Águilas del América, pues hasta el momento no ha conseguido adaptarse al esquema de Miguel Herrera, pues él mismo ha reconocido que se siente perdido en ocasiones por la falta de ritmo, pero eso no evita que siga soñando con ganarse un lugar para el Mundial de este 2022, y a pesar de no lograr la victoria ante los guatemaltecos, el objetivo es que lo tuvieran de nuevo en el radar del Tri.

"Creo que es muy difícil, tuvimos un día de trabajo nada más. Entonces, fue más que nada para ver la actitud, que vieran que todos queremos estar acá. Siento que fue más para eso, ver cómo están los chavos. Creo que estuvo muy bien, el partido no se ganó, pero sí se notó mucho la actitud que todos tuvimos", señaló el futbolista mexicano, quien también habló de las esperanzas que tienen los convocados a este enfrentamiento para ser tomados en cuenta para Qatar.

"Si estamos acá es por algo, te puedes ganar un lugar. Todos los que estuvimos hoy estamos en la lista del cuerpo técnico y no hay que perder la esperanza. Si te toca, estar preparados", finalizó el jugador de los felinos, quien se alista para volver con el equipo de Herrera, quienes sufrieron un duro descalabro a manos de las Águilas del América el pasado fin de semana, por lo que están apurados por recuperar su buen paso.