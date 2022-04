El jugador del LA Galaxy no ha sido contemplado por el timonel argentino por supuestas indisciplinas y romper el vestidor del Tri en múltiples ocasiones.

Mucho se ha hablado del regreso de Javier “Chicharito” Hernández, pues múltiples fanáticos piden su retorno a falta de gol en la Selección Mexicana comandada por Gerardo “Tata” Martino. Pero esta situación parece que tomará un giro inesperado de 180 grados. De acuerdo a Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ex equipo del futbolista del LA Galaxy, para el Mundial de Qatar 2022, el atacante sí será llamado a formar parte del Tri.

En entrevista para ESPN, Carro reveló que lo único que le hace falta a la escuadra mexicana son las anotaciones y por ello asegura que Martino terminará cediendo, para llevar a Javier a la Copa del Mundo: “Yo creo que Tata Martino llevará al Mundial de Qatar a aquel equipo que le asegure el mejor resultado y la calidad de Chicharito es incuestionable, yo creo que al final, es muy probable, hacen falta gol en cualquier equipo y lo que te da Chicharito es gol, seguramente terminará incluyéndolo, porque el gol es el que manda”.

El directivo del Bayer Leverkusen confesó que no tuvo la fortuna de coincidir con el futbolista mexicano, pero sólo ha recibido buenos comentarios sobre él en el club alemán, por lo que de acuerdo a su supuesta información, descarta que tuviera alguna indisciplina durante su estancia en el país teutón: “Es un jugador seguro de sí mismo, pero muy afable en su trato. No me tocó en su etapa con el club, porque él estuvo en el 2017 y yo en el 2018, pero toda la gente del club habla muy bien de él”.

Esto se dio en el marco de aniversario de dicha escuadra que se dio en Ciudad de México, donde también asistió Stefan Kießling, ex compañero de Chicharito Hernández, quien decidió compartir una de tantas anécdotas que vivió con el azteca al recordar que una vez bromeó con él, porque el atacante alemán tenía la responsabilidad de correr y el mexicano sólo se dedicaba a “hacer goles” sin necesidad de recuperar balones.

“Lo que yo siempre decía, entre broma, que huevón, es que siempre yo tengo que correr, mientras él golea, pero es un jugador muy inteligente, con una gran visión de juego, es un jugador natural, del cual hay mucho que aprender, siempre marca diferencia en los equipos en los que estaba”, apuntó Stefan Kießling, quien coincidió con el ahora ex futbolista del Real Madrid, Chicharito Hernández, mientras ambos militaban con el Bayer Leverkusen, donde jugó por dos temporadas, en las que Chicharito anotó 39 goles, lo que lo hizo una de las figuras del equipo alemán.