La Selección Mexicana sumó su cuarto enfrentamiento consecutivo ante Estados Unidos, pero a pesar de que los seguidores y diversos medios mexicanos consideran el empate en el estadio Azteca un fracaso no todos comparten la opinión. En menos de seis meses el Tri no consigue vencer a las Barras y las Estrellas, pero esto no preocupa al jugador de la escuadra tricolor, Edson Álvarez, quien se siente satisfecho con el resultado y destaca que se consiguió la igualada.

“Era un partido que lo tuvimos controlado de momento. Nos faltó lo último, pero hay muy buenas sensaciones en comparación a las exhibiciones que veníamos haciendo, faltó el gol, pero satisfecho con el trabajo del equipo”, dio a conocer el llamado “Machín” para TUDN. Ahora el conjunto de Gerardo “Tata” Martino viaja a Honduras con la consigna de sacar los tres puntos para asegurar su boleto a la Copa del Mundo, algo que pudo resolver en el Coloso de Santa Úrsula.

El combinado azteca dirigido por el estratega albiceleste no contará con su entrenador en territorio catracho por problemas de salud. Ante esto, el mediocampista del Ajax y de la Selección Mexicana no se preocupa, pues indicó que el nivel que ha presentado el representativo mexicano ha sido muy bueno, y mucho mejor respecto a lo que había presentado con anterioridad ante Estados Unidos.

“Todos sabemos que la rivalidad no es de ahora, sino es de siempre. Teníamos resultados negativos que nos hicieron jugar como hoy, sacamos un punto y al final todo suma”, señaló el futbolista del Ajax, quien no titubeó al momento de defender el planteamiento que realizó la escuadra azteca en el Coloso de Santa Úrsula, apuntando que sólo fue un pase lo que evitó la victoria.

“Creo que el último pase, si ves las ocasiones que generamos, desafortunadamente nos faltó el último pase. Los que saben de futbol, los que en verdad saben de futbol, van a ver que fue el último pase”, destacó Edson. El equipo mexicano ahora tendrá que reagruparse y ver el planteamiento que tendrán ante Honduras, ante quienes ya no podrán contar con Alexis Vega por acumulación de tarjetas, después de que el jugador de Chivas provocara una falta al fingir una mala jugada en su contra.