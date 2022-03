Al parecer los sucesos que se llevaron a cabo en el duelo entre Querétaro y Atlas en La Corregidora trajeron inestabilidad no sólo a la Liga MX, pues salpicaron las malas decisiones hasta la Selección Mexicana, y en especial a la Federación Mexicana de Futbol. En entrevista EXCLUSIVA para Bolavip México, Miguel Ángel Mancera, Senador del PRD, dio a conocer las conclusiones a las que se llegaron en su más reciente reunión con Mikel Arriola, líder del balompié azteca, y cuál es su postura ante las nuevas disposiciones de identificación para los aficionados.

“Sí se habló del Fan ID. Primero Eso de querer cruzarlo con una base de datos de antecedentes penales es ilegal. Segundo tiene que estar perfectamente claro el consentimiento y las personas deben estar debidamente informadas de que están haciendo uso de sus datos personales, y sobretodo lo tienen que trabajar con el INAI a fuerza, y seguir todos los lineamientos que les marque el INAI. No es así como lo lanzaron”.

De acuerdo con Mancera, el manejo de datos personales sigue sin estar autorizado por las autoridades competentes: “El INAI ya reaccionó, les puede imponer sanciones. De hecho, escucharon las autoridades del INAI las comparecencias y derivado de estas el instituto mandó supervisores. Y que quede claro, no pueden manejar datos biométricos punto número uno, no pueden manejar ningún dato personal que no esté consentimiento expreso. Ninguna puede hacer uso de esas plataformas si no tienen la autorización del INAI”.

Acerca de lo que hizo la Femexfut liderada por Yon de Luisa de implementar este nuevo proceso sin el conocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue muy concreto al respecto: “El INAI ya dijo que lo va a revisar, ya lo están revisando de oficio y pueden imponer sanciones. La investigación está abierta. De acuerdo a lo que dijo Mikel, la Liga MX no ha implementado ninguno de esos sistemas, que la que lo había hecho era la Federación Mexicana de Futbol. Prácticamente le mandó el pase a gol. Nosotros estamos abiertos a seguir con acercamientos con las autoridades de la Liga MX, pero no se acordó otra reunión”.

“Lo que es un hecho es que todo esto lo derivó en que no se hizo uso del manual que hoy se tiene general de seguridad ‘Estadio Seguro’ y que no se aplicó, se dejó de observar. Lo único que realmente puede pasar es llamarles la atención, pero lo que sí es un hecho en este suceso es que hubo quienes no hicieron lo que tenían que hacer y eso derivó en los disturbios de Querétaro”, finalizó el militante del PRD.