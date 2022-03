Los conatos de bronca que se suscitaron en el estadio de La Corregidora durante el encuentro entre Querétaro y Atlas hace casi un mes pudieron evitarse si se seguía al pie de la letra el manual de “Estadio Seguro” creado por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera en coordinación con Decio de María, en aquel entonces Presidente de la Liga MX, así lo señaló el Senador del PRD en EXCLUSIVA para Bolavip México.

“Lo que le dijimos es que hay un manual general de seguridad de ‘Estadio Seguro’ que si se hubiera consultado no hubiera pasado lo que pasó. No consideramos que prohibiendo todo lo que quieren prohibir se vaya a cambiar algo.Lo que se tendría que hacer es seguridad, cumplir con los estándares de seguridad, no con empresas improvisadas como fue el caso de Querétaro”, señaló el Ex mandatario de la CDMX.

Para Mancera fue confuso el argumento de Mikel acerca de por qué no se contó con la seguridad pública pertinente en este encuentro de la Liga MX: “Mikel estuvo de acuerdo en los puntos que le expusimos, pero la pregunta fue ¿por qué en Querétaro no se implementó?, y de acuerdo a lo que nos dijo Arriola, en Querétaro hay una normatividad que prohibía el ingreso de seguridad pública al estadio, cosa que nos llamó muchísimo la atención, y le dijimos que no puede ser que un reglamento o norma impidiera la seguridad. En todo caso no debió celebrarse el partido sino se permitía que estuviera seguridad pública a cargo de este espectáculo”.

Mancera también reveló que el Manual de “Estadio Seguro”, fue creado por él junto a las autoridades pertinentes del balompié mexicano, en este entonces se encontraba Decio de María al frente de este, y con quien trabajó de cerca para conseguir que fuera la manera mejor coordinada para evitar un evento de esta índole, por lo que de acuerdo al dirigente del PRD no es un tema que debería estar ajeno a la Federación Mexicana de Futbol ni a la Liga MX.

“Yo ayer hablé con Mikel y le dije que esto de identificar a todo el mundo y prohibir la venta de alcohol, así como de que vaya pura familia, eso no puede ser. Los aficionados al futbol van a seguir yendo al futbol, y no puedes estarle prohibiendo todo, no entiendo esos planteamientos. En el propio manual se establece que se suspende la venta de alcohol en un minuto determinado. Está tan detallado que por minutos indica cuando debes abrir las puertas del estadio, lo que tienes que hacer si hay un hecho de violencia, no hicieron nada de lo que dice el manual. Yo lo que te puedo decir es que hoy se tiene un manual general de ‘Estadio Seguro’ y no se aplicó, se dejó de observar”, finalizó el integrante del PRD.