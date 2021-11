La Selección Mexicana de Futbol cayó derrotada duramente por 2 a 0 contra Estados Unidos en su casa y ahora comparte con ellos el liderato del octagonal final correspondiente a las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, un resultado que trajo descontento en muchos aficionados del Tricolor y voces especializadas.

Uno de los más apuntados por el público azteca fue Guillermo Ochoa, ya que se señaló que el portero pudo haber hecho algo más en la primera anotación de Christian Pulisic para los de las Barras y las Estrellas. Pero Paco Memo no se quedó callado y salió a dar la cara ante ellos en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el guardameta del Club América escribió un mensaje en el que dejó en claro que la molestia de los aficionados es la misma que al interior de la plantilla, mientras que agradeció a quienes los apoyan y señaló que ya piensan en el próximo encuentro ante Canadá que puede acercarlos a Qatar 2022.

“Lamentablemente no pudimos sacar un buen resultado el otro día y entendemos la molestia que no difiere de nuestros sentimientos y nadie dijo que sería sencillo, pero esto aún no termina y tampoco es el momento de bajar los brazos que apenas va la mitad de la eliminatoria”, escribió de inicio el guardameta azteca en su cuenta de Instagram.

“A seguir trabajando y pensar en el siguiente rival que el objetivo está claro y Catar nuestro destino final. GRACIAS a la gente que siempre apoya y cree en su Selección en los días buenos y días malos! Siempre hacia adelante!”, agregó Ochoa.