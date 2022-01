En Jamaica están más que conscientes de que la Selección Mexicana no pasa por su mejor momento, y por ello buscarán que se sientan lo más incómodos posibles en el Estadio Nacional de Kingston, pues de acuerdo al guardameta jamaiquino, Amal Knight, el encuentro ante el Tri será prácticamente una guerra futbolística, pues ambas escuadras tienen posibilidades de llevarse uno de los boletos para Qatar 2022.

"Es una guerra en la cancha y al final del día sólo quiero que Jamaica sume los tres puntos porque eso nos pondrá de nuevo a dar un empujón final en lo que resta de las eliminatorias. Entonces, si obtenemos tres puntos, eso debería darnos un poco de impulso para el resto de los juegos”, apuntó el arquero en entrevista para TUDN, esto previo al duelo de este jueves que se llevará a cabo a puerta cerrada.

Hasta el momento, el equipo de Gerardo “Tata” Martino, se ubica en la tercera posición en lo que va del Octagonal Final de la CONCACAF con 14 puntos, sitio que comparte con Panamá, mientras que los Reggae Boys están en el sexto lugar al sumar tan sólo 7 unidades después de ocho partidos, por ello tienen la urgencia de ganar para que no se esfume el sueño de ser parte de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"No podemos enfocarnos en México, tenemos que enfocarnos en Jamaica y eso es lo más importante. Si México no obtiene un resultado, estará bajo presión, pero si Jamaica no obtiene un resultado, también estaremos bajo presión", mencionó Amal Knight, de cara a este partido que por orden del gobierno de Jamaica no tendrá público, esto con el propósito de colaborar para que no siga la propagación del COVID-19.

"En el último juego de clasificación, teníamos a 5 mil fanáticos en el estadio; eso nos dio un poco de impulso. Vi a algunos de los muchachos rogándole al gobierno que necesitamos fans, necesitamos el apoyo porque es la última serie de juegos. Realmente fue muy acogedor para los fanáticos estar en el estadio y los muchachos sintieron esa energía", finalizó Knight, quien está de acuerdo con poner su granito de arena para evitar que continúe la pandemia.