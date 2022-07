El Campeón Olímpico, Luis Fernando Tena tiene sentimientos encontrados después del fracaso de la Selección Mexicana, pues por un lado está mortificado por ver cómo el Tri de Luis Pérez se desmoronó por completo en el Premundial de Concacaf Sub-20, pero por otro está más que contento por el equipo de Guatemala, a quienes les tiene un gran afecto y por ello no pudo evitar celebrar el triunfo de los chapines.

Ante esto, el llamado “Flaco” Tena reveló para Marca que está más que consciente del duro golpe que significa para el Futbol Mexicano el que México no consiguiera su boleto tanto a la Copa del Mundo de la categoría en Indonesia 2023, al igual que su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024: “Estoy contento por la selección de Guatemala y también triste por lo de México, son sentimientos encontrados al ver como uno no sabe para dónde tirar. Uno trabaja para la selección de Guatemala y queríamos que ganara. Ganó ayer con toda justicia".

De acuerdo al estratega mexicano, la gran diferencia que hubo en este enfrentamiento fue el corazón y la mentalidad que mostraron los guatemaltecos, pues resaltó que manejaron muy bien la presión que ejercieron los aztecas: “Se dieron cuenta que no era tan difícil ganar. Si llegábamos a los penales nuestras posibilidades eran mejores", apuntó Tena, quien señaló que este Tri jugó con un enorme peso de exceso de responsabilidad, pues sabían que no se podían dar el lujo de una derrota.

“México jugó con un exceso de responsabilidad, sabían que si no ganaban era una tragedia para el fútbol, el no ir al mundial y a unos Juegos Olímpicos es un golpe muy fuerte. Con esto vamos viendo que, si se puede ganar", pero de acuerdo a Tena, la solución es más sencilla de lo que parece para que no se repita este desastroso momento en el futuro, y es en no tener exceso de jugadores extranjeros en la Liga MX, pues ya se demostró que repercute directamente en el desarrollo de nuevos futbolistas tricolores.

"Tiene que haber menos extranjeros, tiene que regresar el ascenso y descenso. Hay que seguir trabajando bien en fuerzas básicas, hay equipos que lo han hecho bien en los últimos años, hay que meterlos a jugar y darles fogueo internacional, hay muchos jóvenes ya jugando en el extranjero y eso es lo que se necesita. Calidad hay", sentenció el reconocido entrenador, quien actualmente dirige a la Selección Guatemalteca Mayor.