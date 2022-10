Álvaro Fidalgo es sin dudas una de las figuras del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Nadie en el país desconoce su calidad futbolística, la cual ha influido altamente en la racha victoriosa del Club América, uno de los candidatos a quedarse con el título de la Primera División.

Su nivel no ha tardado en provocar en la afición pedidos de naturalización y convocatoria hacia la Selección Mexicana de Futbol, más teniendo en cuenta el mal andar del equipo de Gerardo Martino. Y en las últimas horas, el mediocampita Azulcrema fue consultado por esta posibilidad.

En declaraciones para TUDN, Álvaro Fidalgo confesó que su sueño siempre ha sido jugar con la Selección de España, a la cual ha sabido representar en categorías juveniles. Sin embargo, el Maguito reveló que no se ha planteado la posibilidad de jugar para México, algo a lo que no le cierra la puerta.

“Si soy sincero, desde el corazón, mi sueño es jugar con España porque al final creo que representar a tu país y al país que sientes, del que eres, creo que es algo inigualable. No te puedo decir sí o no (jugar para México), no es una cosa que me he planteado”, declaró el jugador de las Águilas.

Por su parte, Fidalgo se dijo consciente de que cualquiera de las dos decisiones (jugar para México o España) traerán polémica: “incluso mis compañeros me lo dicen, pero no es una cosa que me plantee, mi sueño es seguir creciendo como futbolista”.