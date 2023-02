Si bien la carrera de Miguel Herrera como director técnico ya ha tomado un nuevo rumbo como responsable de los Xoloitzcuintles del Tijuana en una segunda etapa a partir del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, es evidente que aún está procesando el no haber podido volver a la selección mexicana.

Ha pasado una semana desde que Diego Cocca fue elegido como nuevo director técnico de la selección mexicana. Tras quedar descartado, Miguel Herrera ha manifestado su disposición de volver a ser el entrenador nacional, y ha querido enfocarse en su labor con los Xoloitzcuintles de Tijuana.

Eso sí, ya consumada la designación de Diego Cocca como nuevo director técnico de la selección mexicana, Miguel Herrera ha aparecido para meterle presión al entrenador argentino del Tri, y además también retomó un polémico tema con el brasileño Ricardo el Tuca Ferretti.

En una charla con Álvaro Morales, Ricardo el Tuca Ferretti reveló por descuido que Miguel Herrera no sería director técnico de la selección mexicana. En entrevista con Marca Claro, Herrera habló de esa situación: "La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, así que no pasa nada. Al final de cuentas yo también a veces me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos. Yo tengo que estar pensando en Xolos y no en la selección nacional".

Tuca Ferretti no se ha disculpado con Miguel Herrera

Miguel Herrera reveló que al momento no ha recibido una disculpa de Ricardo el Tuca Ferretti y recordó que entre él y el brasileño "ha habido varios episodios de estos en donde los dos hemos calentado algún partido y nos hemos dicho cosas, pero cada que nos vemos nos saludamos y nos abrazamos bien. No somos moneda de oro para caerle bien a todos".