Un ex jugador de los Felinos relató que estuvo a punto de pelearse con el ahora también ex entrenador del cuadro regiomontano.

Las diferencias entre entrenadores y jugadores pueden aparecer tranquilamente por diferentes cuestiones. Ambas partes pueden exponer sus posiciones y encontrar un punto en común de cara a llegar a un acuerdo. Sin embargo no siempre es así.

Ricardo Ferretti, durante sus primeros partidos al mando de Tigres, tuvo una fuerte diferencia con uno de sus jugadores, que derivó en una insólita invitación a pelear en un intercambio de golpes. Sin dudas, algo que sorprendió a propios y extraños.

Israel Jiménez, quien jugó para el cuadro auriazul entre 2008 y 2019, dio a conocer en el podcast de Fernando Guajardo, que tras haber sido regañado por el Tuca Ferretti, perdió el razonamiento y lo invitó a pelear. Algo que por suerte no pasó a mayores.

Así lo relató: “Tuve un problema con él en un partido contra América. Me saca como al minuto 40 y salgo enojado por mi desempeño en el partido” Y agregó: “Cuando me siento, por mi propio enojo, aviento las espinilleras hacia donde yo estaba sentado. Pero el vestidor del América es como de madera y sonó muy fuerte”.

“Llegó Tuca y me empieza a regañar: ‘Pu*a mier*a, estás jugando de la ching*da’. Y yo me saqué de onda porque nadie le estaba diciendo nada a él. Yo todavía no reaccionaba y nada más estaba ‘Achis, quién está enojado contigo'”. “Pero él siguió, nada más se le veía el bigote que se le movía y estaba grite y grite hasta que dije ‘Ya estuvo'”, continuó.

Tuvieron que separar a Israel Jiménez de Ricardo Ferretti

Así detalló los hechos el defensa: “Me paré y le dije ‘Bueno qué quieres puñe*as’. Lo iba a golpear, pero me agarraron entre Juninho y Beto Acosta y me hice de palabras con él“. “El Tuca se hizo para atrás y se quedó callado, yo creo que por respeto, no sé la verdad, pero se quedó callado, se hizo para atrás y todos me separaron”, finalizó. Finalmente, el jugador recibió una multa de 500 mil pesos por el incidente.